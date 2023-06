Mobiliyum AVM Yönetim Kurulu Başkanı T.Timur Han yaptığı açıklamada, “Devlet büyüklerimiz ile koordineli olarak, toplam 11 TIR 1.320 adet çekyatı, geçici olarak çadır ve konteyner kentlerde hayatını sürdürmeye çalışan kardeşlerimizin ihtiyacını giderebilmek adına göndermeye devam ediyoruz” dedi.

Konu hakkında yazılı bir açıklama yapan Mobiliyum AVM Yönetim Kurulu Başkanı T.Timur Han, “Tüm milletimizi derinden yaralayan deprem felaketi, maalesef bir çok kardeşimizi, yurttaşımızı tahmin edilmesi imkansız acılar ile karşı karşıya bırakmıştır. Yurdumuzun ve bulunduğumuz coğrafyanın hemen hemen her köşesinden, acılarını samimiyetle paylaştığımız kardeşlerimize; bir nebzede olsa yoldaş olabilmek adına genci yaşlısı demeden birçok insanımız yardımda bulundu, bulunmaya da devam ediyor. Yaralarımızı birlikte saracağız… inancıyla Mobiliyum AVM olarak bizlerde depremin yaşandığı ilk günden itibaren; gerek maddi gerekse ayni olarak, üyelerimizin göstermiş oldukları gayret ve tevazu ile bir çok konuda yardımda bulunduk ve bulunmaya devam ediyoruz. Bu büyük felaketin açmış olduğu yaraların tamamı sarılana kadar, tek bir kardeşimizin bile en ufak bir ihtiyacı kalmayana kadar gerek Şahsım, gerek Mobiliyum AVM Yönetim Kurulum, gerekse Mobiliyum AVM üyelerimiz ile birlikte her zaman yanlarında olmaya devam edeceğimizi belirtmek isterim. Bizlerde mobilya şehrinin birer ferdi olarak, üstümüze düşen her türlü görevi yerine getirebilmek adına; nasıl Elazığ depreminde, Kestel ve köylerinde yaşanan sel felaketinde, tüm üyelerimiz ile birlikte kardeşlerimizin yanında olduysak yaşanan bu felakette de; devlet büyüklerimiz ile koordineli olarak, toplam 11 tır 1.320 adet çekyatı, geçici olarak çadır ve konteyner kentlerde hayatını sürdürmeye çalışan kardeşlerimizin ihtiyacını giderebilmek adına göndermeye devam ediyoruz. Deprem öldürmez, bina öldürür bilincinin ülkemizin tüm bireylerince benimsendiği, toplumumuzun tüm paydaşlarının üstüne düşen görevi layıkıyla yaptığı, hatta daha fazla özveride bulunarak, olması gerekenin daha da üstünde ve kalitesinde binaların yapıldığı, insanlarımızın güven, huzur ve refah içerisinde yaşadığı, yarınlarımızın çok daha iyi olması adına sadece Yöneticilerin değil her yaşta ki bireyimizin, kardeşimizin, insanımızın sorumluluk alarak hareket ettiği bir ülke için hepimiz çok çalışmalı, üretmeli ve hizmet etmeliyiz. Rabbim, ülkemizi ve insanımızı bir daha böyle büyük felaketler ile sınamasın” diye konuştu.