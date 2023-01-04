Mahmudiye mahallesi 9. Mobilya Sokak üzerinde bulunan mobilya imalathanesi ile sünger deposunda yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre Mahmudiye Mahallesi 9. Mobilya Sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın 2. katında bulunan koltuk döşemehanesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanı fark eden çalışanların haber vermesi üzerine olay çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın sonucunda imalathane de maddi hasar meydana geldi.

Yangınla alakalı soruşturma başlatıldı.