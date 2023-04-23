Skyland HOM’da yeme-içme alanları haricinde 3 kata yayılan toplam 38 bin 398 metrekarelik alanın 31 bin 864 metrekaresi Nisan ayı itibariyle kiralanmış durumda. Kiralanmış bu alanlarda 60 Türk ve yabancı ünlü mobilya markasının showroomları bulunuyor.

Bu showroomlarda; ev-ofis mobilyaları, ev tekstili, halı, aydınlatma, zemin ve duvar kaplamaları, mutfak, banyo ürünlerinden aksesuara kadar 200’e yakın yerli ve yabancı farklı markanın ürünlerini bir arada bulmak mümkün. Kompakt yapısıyla Avrupa ve Türkiye’deki benzerlerinden ayrılan Skyland HOM Dekorasyon Merkezi’nde Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen ödüllü tasarımcılarının ürünleri de yer alıyor.

Eroğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Eroğlu, pandemi döneminin hemen öncesinde açılan Skyland HOM’un kısa sayılabilecek bir süreçte önemli bir mesafe kaydederek mobilya ve dekorasyon sektöründe “merkez” konumuna geldiğini belirterek “Yakın gelecekte doluluk oranı yüzde 100’e ulaşacak” dedi.