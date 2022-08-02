Mahmudiye mahallesinde meydana gelen olayda uygulama yapan polise mukavemette bulunan 3 kişi gözaltına alındı.

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Olay Mahmudiye mahallesi Sanayi Zafer Caddesi üzerinde meydana geldi. Trafik ekipleri cadde üzerinde uygulama yaptılar. Uygulamada eksikleri olan motosiklet sürücüsüne cezai işlem uygulandığı sırada, sürücü ve yanındaki 2 arkadaşı polis ekiplerine saldırı girişimde bulundular. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri 3 şahsı etkisiz hale getirdiler. Şahıslar ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.