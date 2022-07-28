Mahmudiye mahallesinde faaliyet gösteren koltuk iskelet hanesinde yangın çıktı. Devriye atan Polis ekiplerinin erken fark etmesiyle yangın büyümeden söndürüldü.

Yangın saat 04.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Sanayi caddesinde faaliyet gösteren koltuk iskelethanesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. O sırada devriye atan polis ekipleri, yangını fark ederek durumu İnegöl itfaiyesine bildirdi. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu söndürüldü. Yangın sonucu işyerinde hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.