Mahmudiye mahallesi Mobilya Sanayinde faaliyet gösteren mobilya atölyesinde yangın çıktı. Yangın diğer katlara sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın saat 18.00 sıralarında Mahmudiye mahallesi Nil sokakta faaliyet gösteren mobilya atölyesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. Yangını gören vatandaşlar durumu İnegöl İtfaiyesine bildirdiler. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler alevlere müdahale ederek, diğer 2 kata sıçraması engelleyip 1 saatte söndürdüler.

Yangın sonucu 3 katlı işyerinin 2. Katında hasar meydana geldi.