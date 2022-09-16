Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan yeni sosyal konut projesinin başta mobilya olmak üzere birçok sektörü hareketlendirmesi bekleniyor. MOSFED Başkanı Ahmet Güleç, projenin sektörlerinin geleceği açısından kendilerini mutlu ettiğini ve proje için üretime hazır olduklarını ifade etti.

Kamuoyunun uzun bir süredir beklediği “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesi dar gelirlileri ev sahibi, girişimcileri ise iş yeri sahibi yapacak. İnşaattan hazır betona, yapıdan akaryakıta, mobilyadan dekorasyona pek çok sektörün üretiminde sürdürülebilirliğe katkı sağlayacak ve nefes aldıracak projenin özellikle mobilya sektörüne konutların teslimi öncesi ve sonrası olarak büyük bir hareketlilik kazandırması bekleniyor.

Dar gelirli vatandaşların konut sıkıntısına, girişimcilerin iş yeri arayışlarına çözüm sunan “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesi birçok mobilya sektöründe olumlu karşılandı. Projenin oluşturacağı istihdam ve hareketlilik ile mobilya sektörünün sürdürülebilirlik açısından yeni bir nefes aldırması bekleniyor.

“EV FİYATININ YÜZDE 20’Sİ KADAR MOBİLYA”

Yeni projenin iç ve dış piyasada düzenli olarak büyümesini sürdüren Türk mobilya sektörüne ayrı bir güç katması bekleniyor. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan MOSFED Başkanı Ahmet Güleç, “İlk Evim, İlk İş Yerim projesi, sektörümüzün geleceği açısından bizleri mutlu etti. Hem istikrarlı olarak sürdürdüğümüz büyümemizi devam ettireceğiz hem de sektörümüze yeni istihdamlar sağlayabileceğiz. Yeni ev, yeni mobilya demek. Teslimden önceki yıl ve sonraki 1 yıl olmak üzere hareket katmasını planlıyoruz. Aşağı yukarı bir konutun yüzde 20’si kadar bir bütçe de mobilyaya harcanıyor. Dolayısıyla 500 bin liralık konutta hareketli mobilyaya 100 bin TL ayıracaklar. Bir nevi köyden kente göçün ekonomiye sağladığı katkıyı, yeni konutlar da üretim açısından çeşitli sektörlere sağlayacak.” dedi.

TÜKETİCİNİN İLGİSİ YERLİ MOBİLYADA

Türkiye mobilya sektörü yaklaşık yüzde 90’lık üretim kapasitesiyle iç ve dış piyasada büyümeyi sürdürüyor. Özellikle son yıllarda Türk mobilyası yenilikçi tasarımları ve kaliteli üretimleriyle tüketicinin dikkatini çekiyor. Pandemi döneminde tüm stoklarını tüketerek hareketlenen mobilya sektörünün yeni projeyle birlikte üretime hız kesmeden devam etmesi planlanıyor. Başta mutfak ve kapı üreticilerini harekete geçirecek projenin tamamlanmasının ardından hem ev hem de işyerleri için diğer mobilya türlerinde de hareketlilik oluşturması bekleniyor. Ayrıca sektörün diğer uzantısı olan kapı, pencere ve parkeye de pozitif etki sağlayacağı öngörülüyor.