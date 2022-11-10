İnegöl'de kurulan Kristal Wood, mobilya da yüzey teknolojileri konusunda yeni bir çığır açtı. Arslan Taşhan ve Murat Gültekin ortaklığında kurulan firmanın yeni ürünlerinin tanıtımı İnegöl’de mobilyacılara yönelik düzenlenen lansmanda yaptı.

Bursa, Çanakkale ve Eskişehir bölge Bayiliklerini üstlenen Kristal Wood, tüzel teknolojileriyle Mobilya sektörüne yenilik katacak.

Dün düzenlenen lansmanda yapılan sıra gecesi programı ayrı bir renk kattı.

Programda konuşan Kristal Wood Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Taşhan, "İnegöl’e değer katacak bir yüzey teknolojisi ile karşınızdayız. Öncelikle davetimize katılımınızdan dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Kristal ailesi olarak yeni markamız Kristal Wood ile mobilyanın başkenti İnegöl’de yeni umutlar açmak, şehrimize vizyon katmak amacıyla İnegöl’e değer katan, mobilya sektörüne yön veren siz değerli tasarımcı arkadaşlara katkı sağlayacağını umuyoruz. Tasarımcılardan aldığımız desteklerle İnegöl’e değer katan siz değerli iş ortaklarımız ve insanlarımızın lansmana katılımınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Bir de İnegöl’e verdiği destekten dolayı 5K Yönetim Kurulu Başkanı sayın Burhan Karaman beye, Hande hanıma ve ekibine teşekkür ediyoruz." dedi.