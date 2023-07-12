Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Balcı, mobilya sektöründeki taksit sayılarını ve KDV artışını değerlendirerek, “Türkiye ekonomisinin lokomotifi konumunda yer alan mobilya sektörünün devlet eliyle teşvik edilmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

MOSDER Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Balcı, yaz sezonuyla birlikte düğün organizasyonlarında artış yaşandığını belirterek piyasanın hareketlenmesi için kartla mobilya alışverişlerinde taksit sayısının artırılması çağrısında bulundu. Mustafa Balcı, “Yaz sezonu iç ve dış pazar için oldukça hareketli geçen bir dönem. İç pazara baktığımızda mobilya satışlarının 9 taksit ile sınırlandığını görüyoruz. Bu taksit sayısı en az 24 ay olmalıdır. Çünkü ev eşyasında 24 taksit var. Mobilya evin en temel eşyası. Dolayısıyla bu imkan tüketiciye sağlanmalı. Bu hamle hem piyasayı canlandırır hem de tüketiciyi rahatlatır” dedi.

MOBİLYA SEKTÖRÜ DEVLET ELİYLE DESTEKLENMELİDİR

Balcı, son 20 yılda Türk mobilya sektörünün dünya sıralamasında 36. Basamaktan 11’e yükseldiğine dikkat çekerek, “Türk mobilya sanayi dünya pazarında gücünü göstermeye başladı. Ar-Ge ve tasarım konularında son yıllarda çok önemli yatırımlara imza atıldı. Tasarım stilimiz o kadar çok gelişti ki bugün geldiğimiz noktada İtalyan tasarımcılarla rekabet edebilecek tasarımcılarımız var. Bu gelişmeler doğal olarak ihracat hedeflerimize de yansıyor. Yıl sonuna kadar 6 milyar dolarlık bir mobilya ihracatı hedefliyoruz. Türkiye ekonomisine bu denli yüksek gelir sağlayan bir sektör devlet eliyle desteklenmeli ve çeşitli teşvikler verilmelidir” ifadelerini kullandı.

Sektördeki ihracat oranları hakkında da bilgiler veren Mustafa Balcı, “Mobilya ihracatı 2001 krizinde 250 milyon dolarken 2021 yılında 5.3 milyar dolara çıktı. Türkiye’de ihracatta payını en çok artıran 3 sektörden birisi mobilya. İhracattan aldığımız pay binde yedi civarındayken şu anda %1.7’ye gelmiş durumda. En büyük pazarlar; Irak, Almanya, ABD, Fransa ve İsrail” sözleriyle mobilya sektöründeki genel durumu özetleyerek teşviklerin sektör için çok değerli olduğunu vurguladı.

“MOBİLYA SEKTÖRÜNDE KDV İNDİRİMİ UYGULANMALIDIR”

MOSDER Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Balcı Katma Değer Vergisi’nde (KDV) meydana gelen artışı değerlendirerek, “KDV artışıyla birlikte tüketicinin cebinden daha fazla para çıkacak olsa da bu artış mobilya sektörünü daha kaliteli ve rekabetçi hale getirecektir. Artan vergiler tüketicinin daha seçici olmasını sağlayacağı için kullanılan malzeme, tasarımın güncelliği gibi konular daha çok göz önüne çıkacaktır. Bu noktada mobilya sektörüne özel bir KDV oranı uygulanması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü mobilya bir evin en temel eşyası. Bu yönüyle aslında mobilya bir yaşam tarzı haline gelmiş durumda. Özellikle yeni evlenen, beraber bir hayat kurma çabasında olan çiftlerimize devletimiz destek olmalıdır. Evlenecek çiftlere bir kereye mahsus olmak üzere alacakları mobilyada KDV kaldırılmalıdır. Taksit sayısı artıp KDV indirimi uygulandığı zaman sektörümüz hareketlenecek ve yeni yatırımlar yapabileceği finansman kaynaklarına ulaşacaktır” sözleriyle yetkililere mobilya sektörünü destekleme çağrısında bulundu.

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