İnegöl Mobilyacılar Odası Başkanı Özcan Ayhan, akaryakıta gelen zamları bahane ederek zamlar yapan tedarikçilerin, akaryakıta %25’e yakın indirim gelmesine rağmen ürünlerinde indirime gitmemesini eleştirdi.

İnegöl Mobilyacılar Odası Başkanı Özcan Ayhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada tedarikçileri eleştirdi. Ayhan, mobilyacıların tedarikçilerden indirim beklediğini, indirimlerle piyasanın hareketleneceğini kaydetti. Özcan Ayhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; “Tedarikçilerimiz mazota, benzine %25 indirim geldi. MDF, sunta, boya, sünger üreticileri ve diğerleri… Sizler ne bekliyorsunuz? Yurtiçi işlerin yavaş olduğu bu dönemde piyasalar yapacağınız ciddi indirimler ile hareketlenir. Acele edin bekliyoruz...” ifadelerine yer verdi. Gönderi kısa sürede çok sayıda paylaşım ve beğeni aldı.