İnegöl Mobilyacılar Odası tarafından Hacı Bahattin Arslan Camii’nde aşure ikramı gerçekleştirildi.

Muharrem ayının girmesi ile birlikte aşure ikramları da başladı. İnegöl Mobilyacılar Odası da Küçük Sanayi Sitesi içerisinde yer alan Hacı Bahattin Arslan Camii’nde Cuma namazı çıkışı aşure ikramında bulundu. Yaklaşık 1500 kişiye dağıtılan aşure ikramı sonrası Oda Başkanı Özcan Ayhan açıklamalarda bulundu.

Ayhan; “Oda olarak faaliyetlerimiz devam ediyoruz. Üniversite sınavı sonrası oda üyelerimizin 1.derece yakınlarına burs vereceğiz. Onun için burs başvurularımızı oda web sayfamızdan alıyoruz. Her yıl Regaip Kandili’nde merhum mobilyacılarımız için mevlit programı gerçekleştiriyoruz. Bu geleneğimiz devam ediyor. Bunun yanında aşure ikramımızı da yapalım istedik. Programımıza teşrif eden Belediye Başkan Yardımcımız Oğuzhan Uslu’ya, İTSO Başkanımız Yavuz Uğurdağ’a, BESOB Başkan Vekilimiz Fahrettin Tüccaroğlu’na, Esnaf Kefalet Odası Başkanımız Orhan Tanhan’a, esnaf odalarımızın çok değerli başkanlarına, İMOSPAK yönetimine, oda yönetim kurulu üyelerimize, mobilyacı esnafımıza teşekkür ediyorum. Allah hayrımızı kabul etsin” dedi.