İstanbul’da gerçekleşen mobilya fuarı öncesi gidiş ve dönüşlerinde yaşanan trafik kazalarına dikkat çeken İMOSPAK başkanı Varol Aydın fuara katılacaklara uyarılarda bulundu.

İnegöl Mobilya Satış ve Pazarlama Komitesi (İMOSPAK) Başkanı Varol Aydın, dernek üyeleri, Mobilyacılar Odası Başkanı Özcan Ayhan, Şoförler Odası Başkanı Bahattin Korkmaz, İMOS Başkanı Osman Aybil, İMİDER Başkanı Eyüp Selçuk Bozoklu bu sabah kahvaltıda bir araya geldiler.

İstanbul fuarı öncesi ve sonrası kazalara dikkat çeken İmospak Başkanı Varol Aydın;

“İstanbul Mobilya Fuarı öncesi farkındalık oluşturulmak adın bu açıklamaların önemli olduğunu düşünüyorum. Satış ve pazarlama stratejileri diksiyon eğitimi gibi seminerler düzenleyerek pazarlamacı arkadaşlarımızı fuara hazırlamaya çalışıyoruz. Bizler üstümüze düşen görevi fazlasıyla yerine getirmeye çalışıyoruz. Bundan sonraki sıra siz değerli pazarlayıcı arkadaşlarımıza kazasız belasız hayırlı yolculuklar diliyorum”

FUAR HERKESE HAYIRLI OLSUN

İnegöl Mobilyacılar Odası Başkanı Özcan Ayhan ise, “900’e yakın katılımcı firma var. Bunların 300’e yakını da İnegöllü firmalarımız. Firmalarımızın da dikkatli, uykularını alarak yola çıkmalarını istiyoruz. Çünkü yaşanmış kötü tecrübeler var. Fuarın herkese hayırlı olmasını diliyoruz. Bol bereketli bir fuarla inşallah İnegöl’e döner firmalarımız” dedi.

UYKUSUZ YOLA ÇIKMAYIN

Sürücülerin uykusuz yola çıkmaması konusunda tavsiyelerde bulunan İnegöl Şoförler Odası Başkanı Bahattin Korkmaz, şu ifadeleri kullandı:

“Bu ay İstanbul'da bir fuar yapılıyor. Mobilya fuarı. Tabii ki İnegöl'de yapılanlar var. İstanbul'da da var. İstanbul daha kapsamlı bir fuar. İMOSPAK tarafından düzenlenen programa Şoförler Odası olarak sağ olsun her sene bizi bu konuyla alakalı davet ediyorlar. Buradan yola çıkacak arkadaşlarımız var, iş adamlarımız var. Hepsi birbirinden kıymetli. Çünkü bizim İnegöl'deki arkadaşlarımız üretken, çalışkan arkadaşlarımız. Yollara gidip gelirken kendilerinden rica ediyorum; her zaman biz şoför arkadaşlarımıza yollara çıktığında uykusuz, dalgın yola çıkmamalarını istiyoruz. Arkadaşlarımızla da kesinlikle uykusuz dalga yola çıkmasınlar. Yorulduklarında artık yollar eskisi gibi değil. Her tarafta dinlenme tesisleri var. Her taraftan lokantalar var, restoranlar var. Tabii söyleyecek çok şey var. İnegöl mobilyası biliyorsunuz artık dünyaya hükmediyor. Numune ihraç ediyoruz. Ben bu işin daha da katlanacağını düşünüyorum. İnşallah İnegöl'e çok ivedi bir şekilde özellikle benim branşım değil fuarının yapılmasını buradan talep ediyorum. Büyüklerimizden, İnegöl'ün yerel siyasetçilerinin mobilyaya biraz daha fazla özen göstermelerini, özellikle istirham ediyorum”