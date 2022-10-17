Türk mobilya sektörü, Hindistan Uluslararası Mobilya Fuarı (IIFF) için 2-4 Aralık’ta KFA Fuarcılık organizasyonu ile Hindistan’ın yolunu tutacak.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), KFA Fuarcılık ile firmaların yeni pazarlara erişimi ve ürünlerini dünyaya tanıtması için önemli destekler sağlıyor. Türk mobilya sektörü, Hindistan Uluslararası Mobilya Fuarı (IIFF) için 2-4 Aralık’ta KFA Fuarcılık organizasyonu ile Hindistan’ın yolunu tutacak. Güçlü bir katılım hedefleyen sektör temsilcileri, 1,3 milyarlık nüfusuyla dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi olan Hindistan pazarında yeni işbirlikleri için girişimlerde bulunacak. Her geçen yıl istikrarlı bir şekilde gelişen ve büyüklüğü 20 milyar doları aşan Hindistan mobilya pazarına giriş için önemli bir platform olma özelliği taşıyan fuarda Türk mobilya sektörü iş hacmini artırmaya çalışacak.

YÜZDE 70’E KADAR DESTEK İMKANI

Milli katılım organizasyonu kapsamında Ticaret Bakanlığı firmalara belirli kalemlerde ve değişen tutarlarda destek sağlıyor. Bakanlığın 2022-2023 için belirlediği hedef ülkeler arasında yer alan Hindistan’da düzenlenen fuara katılacak firmalar +20 puan ilavesi ile %70’e kadar destek alabilecek. KFA Fuarcılık da stantların imalatından nakliyeye kadar birçok alanda firmalara hizmet sağlıyor. KFA Fuarcılık, 2-4 Aralık’ta yapılacak fuarın milli katılım organizasyonunu yürütecek. Yeni Delhi’deki fuara katılmak isteyen firmaların KFA Fuarcılık ile irtibat kurmaları gerekiyor.