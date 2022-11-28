Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Balcı yaptığı açıklamada, “Pandemi döneminde ivme kazanan ve istihdam artışı sağlayan mobilya sektörünün, bu yıl için hedeflediği 4,5 milyar dolar ihracata neredeyse ulaştık. Suudi Arabistan ile açılacak olan yeni ticari kanallar sayesinde bu yılki hedefin 5 milyar dolara çıkabileceğini düşünüyorum” dedi.

Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Balcı’nın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantı programına, Türkiye’nin farklı şehirlerinden MOSDER üyeleri katılım sağladı. İki gün boyunca gerçekleşen buluşma kapsamında üyeler, sektördeki paydaşlarıyla bir araya gelerek fikir alışverişlerinde bulunma fırsatı yakaladılar.

“İHRACATTA HEDEFİMİZ 5 MİLYAR DOLAR”

Üye toplantısının açılış konuşmasını yapan MOSDER Başkanı Mustafa Balcı, “Bildiğiniz üzere derneğimizin en önemli konularından biri fuar konusuydu Başkanlığımın ilk döneminde bu hedefimize ulaştık artık İstanbul Mobilya Fuarı’mız MOS Fuarcılık organizasyonuyla gerçekleşiyor. Pandemi döneminde ivme kazanan ve istihdam artışı sağlayan mobilya sektörünün, bu yıl için hedeflediği 4,5 milyar dolar ihracata neredeyse ulaştık. Suudi Arabistan ile açılacak olan yeni ticari kanallar sayesinde bu yılki hedefin 5 milyar dolara çıkabileceğini düşünüyorum. Rusya - Ukrayna savaşı ile oluşan Avrupa'da ki enerji krizi sebebiyle faaliyet durduracak işletmelerin boşluğunu doldurarak, Avrupa ve Rusya pazarına daha çok satış yaparak, ihracatımızı arttırma yolumuza devam ediyoruz ” ifadelerinde bulundu.

MOSFED Başkanı Ahmet Güleç, “ABD, Almanya, Fransa, Hollanda ve İngiltere gibi gelişmiş ülkelerde büyümeyi sürdürüyoruz. Buralarda büyümemiz ihracatı daha çok artırıyor. Bundan sonraki süreçte aylık 600 milyon doları aşan ihracatlar yapacağız. Son günlerde sektörde tedarik zincirinde sorunlar yaşanıyor. Bu sorunların çözüme kavuşması halinde daha güzel işlere imza atacağız" dedi.

Artışta tamamen Dünya Kupası'nın etkili olduğunu belirten Güleç, “Organizasyon için ülkeye gelenlerin kalacağı konutlarda ve otellerde ihtiyaç olan mobilyanın önemli bir kısmı Türkiye'den karşılanıyor. Türkiye'nin mobilya ihracatında Katar bölgedeki en yüksek artışa imza attı. Artış geçen yıl başlamıştı. İvme bu yıl da devam etti. 10 ayda 153 milyon dolara ulaşan bir rakamdan söz ediyoruz. Yeni yapılan konutların mobilyaları Türkiye'den gitti. Dünyaca ünlü futbol yıldızlarının yanı sıra hakemlerin, yazarların ve futbol otoritelerinin kullanacağı mobilyaların bir kısmında Türk imzası bulunuyor. Yeni hizmete giren ve yenilenen oteller için sürekli mobilya ihraç ettik" diye konuştu.