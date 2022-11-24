Mobilyacılar Odası Başkanı Özcan Ayhan, mobilya eğitiminin verildiği Mesleki Eğitim Merkezi ve Hacı Sevim Yıldız Anadolu Lisesi müdür ve öğretmenlerini ziyaret etti. Ayhan, tüm öğretmenlerin öğretmenler gününü kutlayarak; başarılar diledi.

İnegöl Mobilyacılar Odası Başkanı Özcan Ayhan, yönetim kurulu üyesi Ercan Çiğdem ve Genel Sekreter Cem Taşkıner ile birlikte İnegöl Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Musa Oktar, Mobilya İç Mekan Tasarım Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Şenol Yoğurtçu, Hacı Sevim Yıldız -2 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Sedat Paslı’yı makamında ziyaret etti. Ayhan, ayrıca öğretmenler odasında okul öğretmenleri ile de buluşarak; tüm öğretmenlerin öğretmenler gününü kutladı.

İnegöl Mobilyacılar Odası olarak mobilyayı öğreten öğretmen ve yöneticileri unutmadıklarını aktaran Ayhan; “Biz de farklı bir program yapalım, okullarında öğretmenlerimizi ziyaret edelim istedik. İnegöl’ümüz için her sektör önemli ancak mobilya sektörü daha da önemli. Geleceğin ustalarını yetiştiren öğretmenlerimizi bu özel günlerinde ziyaret edelim, onlarla hasbihal edelim istedik. Böyle bir organizasyonu yaptık. Bizleri ağırladıkları için hem müdürlerimize hem de öğretmenlerimize teşekkür ederiz” dedi.