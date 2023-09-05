İstanbul Anadolu Yakası’nın en önemli kültür sanat merkezlerinden Moda Sahnesi, yeni tiyatro sezonunu "İki Kore’nin Birleşmesi" oyunuyla karşılıyor. Jol Pommerat’ın yazdığı "İki Kore’nin Birleşmesi", 7 Eylül’de yapacağı prömiyer ile seyirci ile buluşacak. Eylül ayı boyunca sahnelenecek oyunun biletleri Biletinial’da satışa sunuldu.

Moda Sahnesi, yeni sezonu "İki Kore’nin Birleşmesi" oyunu ile açıyor. Güncel Fransız Tiyatrosu’nun en önemli isimlerinden Jol Pommerat’ın yazdığı “İki Kore’nin Birleşmesi”, 7 Eylül’de yapacağı prömiyer ile seyirci ile buluşacak. Oyunun biletleri Türkiye’nin teknoloji odaklı, lider online etkinlik biletleme plaftormu Biletinial’da satışa çıktı.

Mine Çerçi’nin dilimize çevirdiği oyunu Kemal Aydoğan yönetiyor. Kalabalık bir kadroya sahip olan oyunda, Neriman Uğur, Levent Tülek, Sedat Kalkavan, Asiye Dinçsoy, Reyhan Özdilek, Melek Ceylan ve Damla Pehlevan yer alıyor. Oyunun tasarımını Bengi Günay, ışık tasarımını İrfan Varlı, kontak doğaçlama çalışmalarını ise Dilan Yoğun üstleniyor. Müzikler ve şarkı düzenlemeleri de Damla Pehlevan’a ait. 7 Eylül’deki prömiyerinin ardından oyun, 8,9,10,12,13 ve 14 Eylül’de sahnelenecek.