Yeniden Refah Partisi İnegöl İlçe Başkanı İlhan Baykan, mobilya fuarı sürecindeki eksiklikleri dile getirerek, “Üreticilerin gayretiyle oluşan bu güzel tabloya maalesef yöneticilerimiz ayak uyduramamıştır” dedi.

47. MODEF Expo Fuarı’nın bitişişle birlikte Yeniden Refah Partisi İnegöl İlçe Başkanı İlhan Baykan’dan değerlendirme geldi. Geçmiş yıllarda yapılan fuarlarla karşılaştırma yapan Baykan, fuarın sönük geçtiğini ve protokol anlamında gerekli katılımın gerçekleşmediğini belirtti.

Fuarın açılışının yapıldığı gün Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın da Bursa’da olduğunu ifade eden Baykan, “ İnegöl’ümüzün en önemli organizasyonlarından biri olan fuarımıza katılmamaları ve Büyükşehir Belediye Başkanı’nın bunu planlamadan fuara katılmış olması da ayrıca dikkate alınmalıdır” dedi.

İlhan Baykan açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

ÖZELEŞTİRİ YAPMAZSAK GELECEĞE HAZIRLANAMAYIZ

“İlçemizin ekonomisinden tanıtımına her alanda büyük katkısı olan, birçok sektörün çekici gücü durumundaki mobilya sektörünün vitrine çıktığı 47. MODEF EXPOFUARI’NIN katılımcılarına, ilçemize ve tüm ülkemize hayırlı olmasını dilerim. Bir fuarı daha geride bıraktık. Artılarını hepimiz çok iyi biliyoruz ancak eksilerini görmezden gelip, özeleştiri yapmazsak geleceğe hazırlanamayız. Bu tür organizasyonlar, gelişmenin ve büyümenin sıçrama tahtası olmalıdır. Gelişmenin ve büyümenin sağlıklı olduğunun göstergesi de ölçülü, dengeli ve orantılı olması ile bağlantılıdır. Mesela bir insanın çok uzun boylu yada ideal ölçülerde olması o kişinin sağlıklı olduğunun bir göstergesi değildir. Bir ilçe, büyüdüğünden ve geliştiğinden bahsediyorsa çok yönlü olarak bunu ortaya koymalıdır. Hele ki, iddialı olduğu konularda rakiplerine örnek olacak çıkışları, plan ve projeleri ile kendini ön plana çıkartabilmelidir.”

BEKİR BOZDAĞ NEDEN AÇILIŞA GETİRİLEMENDİ?

“Mobilyanın başkenti diye adlandırdığımız, il olmaya namzet İnegöl’ümüz bir mobilya fuarını daha geride bıraktı. Başarılı bir fuar olup olmadığını görmek için bir önceki fuar organizasyonu ile mukayese ederek görebiliriz. Mesela bu fuarın, geçen yılki fuardan daha iyi bir tanıtımı mı oldu? Fuar açılışında protokol noktasında daha üst seviyede bir katılım mı sağlandı? Bu konuda açılışa katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Alinur Aktaş, fuar günü Bursa’da olan Adalet Bakanı’nı Bursa’da bırakarak fuara katıldığını ifade etmiştir. İnegöl’ümüzün en önemli organizasyonlarından biri olan fuarımıza katılmamaları ve Büyükşehir Belediye Başkanı’nın bunu planlamadan fuara katılmış olması da ayrıca dikkate alınmalıdır. Maalesef birçok konuda olduğu gibi, bu konuda da gereken ilgi ve karşılığı alamayan bir ilçe konumunda kalmış olduk.”

MOBİLYA AVM’LERDEKİ FİRMALAR FUARDA DA YER ALIYOR

“Açılış tarihi ve saati belli olan Fuarımıza katılacak olan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun da açılışa yetişememesi başka bir aksaklık olarak karşımıza çıkmıştır. Yine aynı tarihlerde başka şehirlerde yapılan fuarların İnegöl’deki reklam panolarını süslemesi de düşündürücü bir durumdur. Daha büyük fuar alanının yapılamaması, Mobilya AVM’lerde yerleri olan firmaların, fuarda da yer almaları, bu sebeplerden ötürü fuara giremeyip mağduriyet yaşan üreticilerimizin durumu da ayrı bir sorundur.”

ÜRETİCİLERİMİZİN OLUŞTURDUĞU TABLOYA YÖNETİCİLERİMİZ AYAK UYDURAMADI

“Açılış konuşmalarında da ifade edildiği üzere, İnegöl sanayi, turizm, tarım, köfte ve mobilya şehri. Mobilyanın başkenti, ihracat merkezi. İhracat fazlasında Türkiye’nin 10. büyük ekonomisi gibi tüm bu övgü dolu açıklamalar çok güzel ancak sanayicilerimizin, esnaf ve tüm üreticilerimizin büyük gayret ve çalışmalarının karşılığı olan bu tabloya maalesef idareci ve yöneticilerimiz aynı oranda ayak uyduramamıştır. Yurt içinden ve yurt dışından ilçemize gelenler bozuk yollar sebebi ile, yollarda akrobasi hareketleri yaparak araç kullanmak zorunda kalmışlardır. Trafik ve park sorunları da tuzu biberi olmuştur. Konaklama yerlerinin yetersizliği gibi sorunlar maalesef İnegöl’ümüze yakışmamaktadır. Çeşitli vesilelerle sık sık yurt içi ve yurt dışına giden idarecilerimiz gittikleri yerlerde örnek alınabilecek bir çok bölge görmüş olmalıdırlar. O seyahatleri, görüşmeleri turist olarak değil de, biraz da gözlemleme amacı ile yapmalarını tavsiye ederiz. Yeniden Refah Partisi olarak, çok yakın bir tarihte tavsiye eden değil, yapan konumuna geldiğimizde İnegöl’ümüz hak ettiği hizmeti ve görselliği kazanacaktır inşallah. Daha güzel günlerde ve fuarlarda buluşmak temennisi ile..”