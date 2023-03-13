MODEF Fuarcılık tarafından 29 Şubat - 02 Mart 2024 tarihleri arasında ABD Miami’de düzenlenecek olan Home Deco Expo fuarının lansman toplantısı gerçekleştirildi.

İnegöl Mobilya fuarları ile adını dünyaya duyuran MODEF Fuarcılık, ilk yurtdışı fuarını ABD-Miami’de gerçekleştiriyor. 29 Şubat-02 Mart 2024 tarihleri arasında İMOS ve İMİDER işbirliğinde, MODEF çatısı altında ABD Miami’de düzenlenecek olan Home Deco Expo fuarının lansman toplantısı, İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

İNEGÖL İÇİN BÜYÜK ADIM

Mobilyacı işadamlarının yoğun katılım gösterdiği toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren İTSO ve MODEF Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Uğurdağ, “İnegöl olarak dünyanın pek çok yerine bireysel pazarlama yapıyoruz, pek çok yerinde fuar ziyaretleri yapıyoruz ve son birkaç yıldır da artarak devam eden bir şekilde fuar katılımları yapıyoruz. Bugüne kadar bireysel ya da İMOS’un organizasyonu ile bu katılımlar organize edildi. 2023 yılı itibari ile bu fuar katılımlarını MODEF çatısı altında toplama kararı aldık. Onlarca yıla dayanan fuar organize etme deneyimimizi artık hem yurtiçi hem de yurtdışı organizasyonlarımız ile çeşitlendirerek MODEF çatısı altında çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bugün bu çalışmalarımızdan ilki olan Home Deco Expo fuarının lansman toplantısındayız. İMOS ve İMİDER destekleriyle MODEF çatısı altında düzenleyeceğimiz fuarımızdan büyük beklentiler içerisindeyiz. ABD pazarı hepimizin ilgilendiği çok büyük bir pazar konumunda bulunuyor. Bu noktada üreticilerimizin ciddi mesai harcamaları gereken bir pozisyondayız. Proje Koordinatörümüz Jeff Holmes bizlere ABD’deki pazar ve izlememiz gereken yollarla ilgili bilgilendirmelerde bulunacaklar. Kendisinden edineceğimiz bilgiler yol haritamızın oluşması noktasında önemli detaylar içerecektir. Gerçekleştirecek olduğumuz fuarın öneminin bilincindeyiz ve bu doğrultuda da çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Hem şehrimiz üreticilerinin hem de ülkemiz ekonomisinin bu organizasyondan ciddi faydalar sağlayacağına inanıyoruz” dedi.

JEFF HOLMES MERAK EDİLENLERİ YANITLADI

Başkan Uğurdağ’ın ardından kürsüye çıkan Proje Koordinatörü Jeff Holmes, ABD mobilya sektörün ekonomik hacmi ile pazar çeşitliliği, pazara girişte ve sonrasında izlenmesi gereken yollar ve bağlantıların kurulması noktasında atılması gereken adımlar hakkında detaylı bilgilendirmelerde bulundu. İnteraktif şekilde gerçekleştirilen lansmanda Proje Koordinatörü Jeff Holmes kendisine yöneltilen soruları yanıtlayarak merak edilen noktalarda firma temsilcilerinin soru işaretlerini giderdi.

JEFF HOLMES KİMDİR?

Jeff Holmes kendi satış ve danışmanlık şirketinin kurucusu olmasının yanı sıra ABD’nin önde gelen birçok mobilya üretici ve ithalatçısının yöneticiliğini ve başkanlığını yapmıştır. Ayrıca hem ABD’de yerleşik hem de uluslararası mobilya şirketlerine danışmanlık hizmetleri vermiştir.

1998 yılından beri hizmet veren J. Holmes LLC şirketinin mobilya endüstrisindeki iki temel amacı; uluslararası şirketlerin ABD pazarına girmelerine yardımcı olmak ve Amerikan şirketlerinin uluslararası pazarlarda dağıtım ağlarını genişletmeye yardımcı olmaktır. Her iki hedef için de bireyler, şirketler ve hatta devler kurumları düzeyinde işbirlikleri kurarak ilerlemektedir.

Jeff Holmes, başta Asya, Avrupa ve Güney Amerika olmak üzere Brezilya, Kamerun, Çin, Kosta Rika, Fransa, Gabon, Almanya, Guatemala, Peru, Polonya, İngiltere ve Vietnam'ın yanı sıra İskandinavya toprakları dahil farklı kıta ve ülkelerde iş yapmıştır. Bugün ise Türk mobilya sektörünün ABD'ye ve Güney Amerika ülkelerine ihracatını arttırmaya dönük organize edilmiş Home Deco Expo Fuarının proje koordinatörü olarak uzun yıllardan gelen deneyimini projenin başarısı için kullanmaktadır.