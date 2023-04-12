Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin yüzde 50 hibeli modern sera ve sera naylonu desteğinden yararlanan üreticiler, yetiştirdikleri mahsulün kalitesinden ve veriminden çok memnun.KOCAELİ (İGFA) -Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, üreticilerin modern seralarda üretim yaparak pazar değeri yüksek ürün elde etmeleri ve gelirlerinin artırılması amacıyla başlattığı “Seracılığı Geliştirme Projesi” kapsamında, çiftçilere yüzde 50 hibeli modern sera kurulumu ve sera naylonu desteği sağladı. İlkbahar dönemi için hazırlanan ve kurulumu tamamlanan modern seralar ve sera naylonları üreticilere teslim edildi.

Büyükşehir tarafından Kocaeli genelinde Seracılığı Geliştirme Projesi kapsamında, çiftçilere yüzde 50 hibeli anahtar teslimi modern sera kurulumu ve sera naylonu desteği sağlanıyor. Projeyle il genelinde seracılığın yaygınlaştırılması hedefleniyor. Bu doğrultuda ilkbahar dönemi için hazırlanan 50 modern sera ve 281 çiftçiye 438 top sera naylonu, üreticiler tarafından teslim alındı. Bununla birlikte üreticilere 120 modern sera ve 1581 çiftçiye 2438 top sera naylonu desteği sağlanmış oldu.

BAŞKAN BÜYÜKAKIN ÖNEM VERİYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın önem verdiği tarımsal desteklerden biri olan “Seracılığı Geliştirme Projesi” doğrultusunda kurulan modern seralarda yetiştirilen mahsulün verimi ve kalitesi, üreticilerin yüzünü güldürüyor. Büyükşehir Belediyesince, sıfırdan kurularak teslim edilen 2 bloklu, 16 metre eninde, 32 metre boyunda toplam 512 metrekare alandan oluşan modern sera kurulumu ile 4 ayrı özelliğe sahip sera naylonu desteği sonrası, yaklaşık 1000 dekar alanda yetiştirilen sebzelerin kaliteli ve verimli olması üreticileri sevindirdi. Ürünlerin istenilen olgunluğa erişmesiyle seralarda hasat yoğunluğu yaşanıyor. Üreticiler, domates, biber, salatalık, taze fasulye, patlıcan, kabak, kıvırcık ve maydanoz başta olmak üzere çok sayıda sebzeyi yılın 12 ayı yetiştirebiliyor.

KÖTÜ HAVA KOŞULLARINA DAYANIKLI

Çiftçiler bu projeyle havalandırması uygun olmayan, bükme demirden yapılmış seraların yerine, modern, iki taraflı havalandırması ve bakımı ile hastalık ve zararlılarla mücadelenin kolay olduğu de-monte galvaniz profilli yüksek tünel sera sistemine sahip oluyor. Kurulan seralar kar, dolu, fırtına ve yağmur gibi zorlayıcı hava koşullarına karşı mekanik mukavemeti artırarak üretime katkı sağlıyor.

Destek olarak verilecek modern seraların naylonu 36 aylık kullanım süresine sahip. Ayrıca UV + IR(LD) + EVA katkılı ve don riskini de azaltıyor. Hastalık ve zararlıları minimum seviyede tutan sera naylonları ilaçlama sayısını azaltıyor, daha sağlıklı ve pazar değeri yüksek ürünlerin yetişmesini sağlıyor.