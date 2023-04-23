Bursa'nın Yıldırım Belediyesi’nin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda hizmete açtığı Molla Yegan Çocuk Üniversitesi ile bilim insanlarının ve yetenekli sanatçıların yetişmesine öncülük edecek.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Yıldırım Belediyesi, Molla Yegan Çocuk Üniversitesi’ni hizmete açtı. Açılış programına Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ve davetliler katıldı. Fatih Sultan Mehmet’in hocalarından Molla Yegan’ın ders verdiği, karşılıklı iki bloktaki 12 oda ve bir ders alanından oluşan ve toplam 2 bin 407 metrekarelik alan üzerinde bulunan Molla Yegan Çocuk Üniversitesi, yenilenen konseptiyle çocukların eğitimine katkı sağlamanın yanı sıra özellikle Uzay ve Dünya Atölyesi ile küçük kaşiflerin yetişmesine imkân sağlayacak. Es-Sufi'nin gök küresi ve Piri Reis'in haritasının, Güneş, Ay ve Dünya'nın küçük modellerinin, artırılmış gerçeklik uygulamalarının bulunduğu çocuk üniversitesinde ayrıca ‘Canlılar Âlemini Keşfediyorum’, ‘Maddenin Dünyası’, ‘Enerji Bizimle’, ‘Elektriğin Gizemi’, ‘Sanal Gerçeklik’, ‘Oyuncak Kütüphanesi’, ‘Kitap Zamanı’, ‘Hayal Tasarım’, ‘Sanat Atölyesi’, ‘Matematik Elimde’, ‘Benim Sahnem’, ‘Küçük Şefler Mutfakta’ ve ‘Robotik Kodlama’ ve ‘Teknoloji’ atölyesi yer alıyor. Ayrıca çocukların aileleri ile hoşça vakit geçirebileceği anne-çocuk etkinlik mutfağı ile Yıldırımlı çocuklarımız ebeveynleri ile birlikte nefis yemekler yapacak.

HEDEFLER ARŞA ULAŞACAK

Molla Yegan Çocuk Üniversitesi’nin tüm Bursa’ya hayırlı olmasını dileyen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Açılışını gerçekleştirdiğimiz Mola Yegân Çocuk Üniversitesi Türkiye’nin son 20 yılda geldiği noktayı özetleyen bir eserdir. Burası bir hayal, bilim, teknoloji ve sanat üniversitesidir. Molla Yegan Çocuk Üniversitesi, yarınlarımızın hayallerini ve hedeflerini arşa ulaştıracak, evlatlarımızı Türkiye Yüzyılı vizyonuna hazırlayacak bir üniversitedir. Burası; babalarının hayallerini aşacak çocukların mekânı, Türkiye yüzyılının filizidir” dedi.

“FATİHLER, AZİZ SANCARLAR, SELÇUK BAYRAKTARLAR YETİŞECEK”

Molla Yegan Medresesi'ni aslına uygun şekilde restore etmekle kalmayıp, işlevsel olarak da özüne uygun bir ilim yuvası haline dönüştürdüklerini ifade eden Başkan Oktay Yılmaz, “Molla Yegân Medresesi, Fatih Sultan Mehmet Han’ın hocası Molla Yegan’ın da ders verdiği tarihi bir medrese. Yıldırım Belediyesi olarak, bir dönem atıl kalmış daha sonra ise farklı amaçlarla kullanılmış olan bu medreseyi aslına uygun biçimde ihya ederek Molla Yegan Çocuk Üniversitesi’ne dönüştürdük. Biz bir hayal kurduk. Medrese bugün aynı konsept ile eğitimine devam ediyor olsaydı nasıl olurdu sorusundan yola çıktık. Osmanlı’nın ilk döneminde birçok müderrisin yani günümüz profesörlerinin yetiştiği bu mekanı planlanan atölyeler ve oluşturulan sergi alanları ile aslına döndürerek geçmişi günümüz ve gelecekle bağladık. ‘Köklerden-geleceğe’ diyerek, yeni Fatihlerin yetişeceği bir mekânı kentimize kazandırdık. İstedik ki bu mekândan istifade eden çocuklar, tıpkı Fatih Sultan Mehmet gibi çağının ve akranlarının ilerisinde olsun. O yüzden bu mekâna gelen çocuklarımıza kimyadan tutun da uzaya kadar farklı konularda eğitimler veriyoruz. Evlatlarımızın yatkınlık ve yeteneklerine göre çok yönlü bir eğitim ortamı tesis ediyoruz. Bu ekosistemde; bilim, sanat, teknoloji ve değerlerimiz açısından donanmış çocuklar yetişecek. Ülkemizin dünya üzerinde merhamet dağıttığı bir dönemde yetişen bu çocuklar, dünyaya adalet dağıtan Fatih’in vizyonu ile kendi yarınlarına yürüyecekler. İnanıyorum ki Molla Yegân Çocuk Üniversitemiz, evlatlarımızın ufkunu açacak, onların hayal dünyasını zenginleştirecek ve yeni Fatihlerin yeni Aziz Sancarların yeni Selçuk Bayraktarların yetişmesine vesile olacak” diye konuştu.

BİZİM YAPTIKLARIMIZI HAYAL EDEMEZLER

Medeniyet değerleri, kültürel zenginlikleri, mimari eserleriyle Türkiye’nin örnek şehirlerinden Bursa’da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Bizim hizmet anlayışımızın merkezinde Bursa’ya ve Türkiye’ye değer katmak var. 21 yıldır bu hedef doğrultusunda çalışıyoruz. Taş üstüne taş koymak için gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Bizim yaptıklarımızı hayata geçirdiğimiz projeleri birilerinin hayalleri dahi yetmez” dedi.

ONLARLA GURUR DUYACAĞIZ

Dünyada en anlamlı ve doğru yatırımın insana yapılan yatırım olduğunu da hatırlatan Bakan Varank, “Bizim birincil önceliğimiz çocuklarımıza ve gençlerimize yatırım yapmak. İşte Molla Yegan Çocuk Üniversitesi bu anlayışımızın önemli yansımalarından birisi. Geçmiş ile geleceği buluşturan bu mekânda dünyanın geleceğini inşa edecek nesiller yetişecek. Burada öğrendikleri ile dünyaya meydan okuyacaklar. Bugün nasıl burada sergilediğimiz Türkiye’nin otomobili TOGG ile gurur duyuyorsak yarın buradan yetişen çocuklarımızın yapacağı hidrojen ile çalışan otomobiller yapacak olan çocuklarımızın başarılarıyla gurur duyacağız. Bu şehri sadece Türkiye’nin değil Avrupa’nın örnek şehri haline getireceğiz. Bizim vizyonumuz; Bursa’yı üretim, teknoloji, turizm, tarım denilince ilk akla gelen şehirlerinden birisi haline getirmek. Bu vesileyle geçmiş ile geleceği buluşturan bir projeyi Bursa’ya kazandıran Yıldırım Belediye başkanımız Oktay Yılmaz’ı kutluyorum” diye konuştu.

EN GÜZEL HEDİYE YILDIRIM’DAN

Yakup Canbolat, “23 Nisan Çocuk Bayramı’nda evlatlarımıza en güzel hediye Yıldırım Belediyemizden geldi. Yıldırım Belediyesi’nin vizyon projeleri arasında sayabileceğimiz Molla Yegan Çocuk Üniversitesi’nde çocuklarımız atronomi ve uzay bilimi temelli eğitim alacaklar. Bu üniversiteden umuyorum ki geleceğin Fatihleri, Harezmileri, Ali Kuşçuları, Piri Reisleri yetişecektir. Molla Yegan Çocuk Üniversitesi’nin Yıldırım’a, Bursa’ya ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

ÇOCUKLARINIZI UZAK TUTMAYIN

Molla Yegan Medresesi’nin 600 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu hatırlatan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Burası ecdadımızın ulaştığı medeniyet ve kültür seviyesinin göstergesi. Geri kalmışlık bu milletin makus talihi değil. Dünyanın ilk 10 ülkesi arasında olma hedefimizin temellerini burada atılacak. Kıymetli velilerimizden çocuklarını buralardan uzak tutmamalarını istirham ediyorum” dedi. Program, protokolün kurdele kesmesi ve tesis ziyareti ile sona erdi.