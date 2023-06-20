Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's tarafından yayımlanan raporda, Merkez Bankası'nın politika faizini mevduat faizlerine yaklaştırarak yüzde 25-30 seviyesine çekmesini beklendiği belirtildi.İSTANBUL (İGFA) - Moody's, Türkiye’de ekonomi politikalarında beklenen değişikliğin gerçekleşmesi halinde bunun kredi notu açısından olumlu olacağını belirtti.

Bloomberg HT'nin haberine göre Kredi derecelendirme kuruluşunun yayımladığı raporda, “İzlenmesi halinde, ortodoks, kurallara dayalı ve öngörülebilir politikaya geçiş, tartışmasız bir şekilde kredi notu açısından olumlu olur,” değerlendirmesinde bulunuldu.

Moody’s yayımladığı raporda, politika faizini hızla vadeye bağlı olarak yüzde 25-30 seviyesinde olan TL mevduat faizlerine yaklaştırmasını beklediklerine yer verirken, para politikasını etkin şekilde sıkılaştırmak ve aynı zamanda Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadelede kararlı olduğunu vurgulaması için ilave faiz artışlarına ihtiyaç duyulacağı değerlendirmesinde bulundu.