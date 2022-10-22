YÖNETİMİMİZDEN TAKIMIMIZA MORAL ZİYARETİ

İnegöl Belediyespor Başkan Vekilimiz Rıdvan Kocaağa ile yönetim kurulu üyelerimiz, ligin ilk maçında Pazar günü deplasmanda Tuzla Gelişim ile karşılaşacak olan Voleybol takımımızı antrenmanda ziyaret ederek oyuncularımıza baklava ikramında bulundular.

Voleybol ekibimiz, Pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Tuzla Gelişim maçı hazırlıklarını Yenice Spor Salonu’nda yaptığı çalışma ile sürdürdü.

Belediyespor'umuzun Başkan Vekili Rıdvan Kocaağa, yönetim kurulu üyelerimiz ile Spor İşler Müdürümüz Hüseyin Kurt, antrenman öncesi ekibimize başarılar dilediler.

Ziyarette konuşan Başkan Vekilimiz Kocaağa, şunları söyledi:

“2022-2023 Türkiye Voleybol 2. Lig müsabakalarımıza, bu hafta pazar günü Tuzla Gelişim Spor Kulübü ile deplasmanda oynanacak maçla başlıyoruz. Belediye Başkanımız Sayın Alper Taban’ın selamlarını ileterek yönetim kurulu üyelerimizle birlikte takımımızın antrenmanını ziyaret ederek tatlı ikramında bulunmak istedik. Bu sezon daha iyi bir sezon geçireceğimizden şüphemiz yok. İnşallah lige galibiyet ile başlarız. Biz yönetim olarak her zaman hocalarımızın ve oyuncularımızın yanında ve destekçisiyiz. Destek bizden başarı sizden. Ben yeni sezonun hayırlara vesile olmasını diliyor, ekibimize başarılar diliyorum.”