Malatya Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden olan MOTAŞ, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bir yandan zarar gören otobüs duraklarını yenilerken diğer yandan da ağır hasarlı binaların yakınında bulunan durakları ise kaldırıyor.MALATYA (İGFA) - Depremde en fazla etkilenen illerin başında gelen Malatya’da hayatın normalleşmeye başlaması ile birlikte MOTAŞ’de mevcut otobüs duraklarında tadilat ve yenileme çalışmaları başlattı.

Başlatılan çalışmalar kapsamında 93 farklı noktada temizlik, yenileme, bakım-onarım, yeni durak çalışması ile ağır hasırlı binaların yakınında bulunan durakların ise kaldırılma çalışmaları sürüyor.

Vatandaşların toplu taşıma araçlarını beklerken herhangi bir sıkıntı ile karşılaşmamaları, gidecekleri yerlere daha sağlıklı bir şekilde ulaşmalarını temin etmek amacıyla çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında toplu taşıma araçları, her akşam sefer sonrası iç-dış temizliği yapılarak bir sonraki güne temiz bir şekilde vatandaşların hizmetine sunuyor.

Ayrıca MOTAŞ tarafından şehrin muhtelif yerlerinde kurulumu gerçekleştirilen Konteyner Kentlerdeki vatandaşların ulaşımlarını sorunsuz bir şekilde gerçekleştirmeleri amacıyla bilet dolum cihazı (kios), durak yapım çalışmaları da yapılıyor.