Akşam saatlerinde gerçekleşen trajik olayda, motosikletli bir kurye hayatını kaybetti. Emre Çatal adlı kurye, iddiaya göre sokak ortasında meydana gelen silahlı saldırıya maruz kaldı. Saldırı sonucunda ağır yaralanan Çatal için olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Polis ekipleri olay mahalline gelerek etrafı güvenlik çemberine aldı. Aynı zamanda, kanlar içinde kalan kuryenin etrafında toplanan meraklı kalabalığı da uzaklaştırdı. Sağlık ekipleri, yaptıkları müdahalelere rağmen maalesef Emre Çatal'ın hayatını kurtaramadı. Emre Çatal'ın, motokurye olarak çalıştığı ve olay anında görevde olduğu öğrenildi.

Olayın hemen ardından güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, saldırganların kaçış anları net bir şekilde görüntülendi.