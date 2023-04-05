Türkiye Rusya'dan motorini Batı Akdeniz motorin fiyatına göre yaklaşık 20 dolar daha ucuza alırken, yurt içi piyasalarda perakende fiyatlar Batı Akdeniz fiyatlamalarına göre yapılıyor.Rusya'dan Türkiye'ye yönelik motorin ihracatı 7 yılın en yüksek seviyesini gördü.

Bloomberg'in Vortexa verilerinden yaptığı derlemeye göre Türkiye Mart ayında Rusya'dan 10 milyon varil motorin ithal etti. Böylelikle Rusya'dan yapılan motorin ithalatı yaklaşık 7 yılın en yüksek seviyesine yükseldi.Türkiye'ye yönelik motorin sevkiyatının yükselmesinde Avrupa Birliği'nin Şubat ayında Rus rafine petrol ürünlerine yönelik yaptırımları genişletmesi etkili oldu. Bu durumun etkisiyle Türkiye'nin Rusya'dan motorin ithalatı Mart'ta Şubat ayına göre yüzde 50 arttı. Rusya'dan günlük motorin ithalatı 300 bin varili aştı.Facts Global Energy Rafine Ürünler Danışmanlığı Lideri Eugene Lindell, söz konusu gelişmeye yönelik değerlendirmesinde Türkiye'nin Rus petrol ürünlerinin baskılanmasından en büyük faydayı sağlayan ülke olduğunu belirtti. Lindell, Rusya'nın da bu ürünler için daha fazla pazar şansı bulduğunu ifade etti.

RUS ÜRÜNÜ DAHA İSKONTOLU

Bloomberg'in derlediği verilere göre Rus petrol ürünleri Batı Avrupa piyasasına göre daha iskontolu görünüyor. Buna göre Rusya kaynaklı FOB Karadeniz fiyatlaması varil başına 89 dolar seviyesindeyken, Batı Akdeniz fiyatlaması ise 108 dolar seviyesinde.Rus ürünleri daha iskontolu olurken, Türkiye'de yurt içi piyasalarda perakende fiyatlar Batı Akdeniz dikkate alınarak belirleniyor.

HABER MERKEZİ