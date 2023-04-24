Motorine yarından itibaren geçerli olmak üzere bir indirim daha geliyor. Motorine yarından itibaren 47 kuruş indirim gelecek. Benzinde ise fiyat değişikliği beklenmiyor.İSTANBUL (İGFA) - Bayram tatiline bir gün kala benzin ve motorine indirim gelmişti.

İndirimde brent petrolün 87 dolardan 80 dolara kadar gerilemesi etkili olurken, sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, motorine 24 Nisan'ı 25 Nisan'a bağlayan geceyarısından itibaren bir indirim daha geleceği kaydedildi.

Ortalama litre fiyatı 20,56 lira olan akaryakıt ürünlerinden motorine, 47 kuruş indirim gelmesi bekleniyor.