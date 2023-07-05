Dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını yakın takibe devam ederken motorin grubuna bu gece yarısından itibaren 87 kuruş zam bekleniyor.İSTANBUL (İGFA) - Bayram öncesi ve sonrası akaryakıttaki dalgalanmalar pompaya da yansımaya devam ediyor.

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, akarakıt gruplarından motorine ise gece yarısı itibarıyla 87 kuruş zam bekleniyor.

Şu anda pompaya yansıyan motorinin ortalama litre fiyatı 23,96 liradan, benzinin ise ortalama litre fiyatı ise 26,19 lira.