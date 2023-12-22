Akaryakıt fiyatlarında yeni bir gelişme yaşandı. Önceki gün benzin fiyatlarına yapılan 1 lira 46 kuruşluk zamdan sonra, motorin fiyatları da bu gece yarısından itibaren 1 lira 61 kuruşluk bir artışla karşı karşıya kaldı.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki dalgalanmaların etkisiyle sürekli değişen akaryakıt fiyatları, vatandaşları yakından ilgilendiriyor. Gece yarısından itibaren motorin fiyatlarına yapılan zammın ardından, akaryakıt pompa fiyatları da güncellendi.

Bursa'da motorin litre fiyatı 37.84 lira seviyesine çıkarken, benzinin litresi ortalama 35.26 liradan satılmaya başlandı. İstanbul'da ise motorin litre fiyatı 37.11 liraya yükselirken, benzinin litresi ortalama 34.5 lira olarak belirlendi.