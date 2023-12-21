Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve dövizdeki değişimler, benzin ve motorin fiyatlarını sürekli değişken kılarken, vatandaşlar gelişmeleri yakından takip ediyor.

Gece yarısından itibaren motorin litre fiyatında beklenen 1 lira 62 kuruşluk artış, pompa fiyatlarına yansıyarak vatandaşları etkileyecek. Bu durum, akaryakıt tüketenlerin bütçelerini yakından ilgilendiriyor.

Buna karşın, benzin grubunda herhangi bir fiyat değişikliği öngörülmüyor. Ancak, piyasadaki belirsizlikler ve küresel faktörler nedeniyle benzin fiyatlarında yaşanabilecek olası değişimlere karşı dikkatli olmak önem taşıyor.

Bursa'da motorin litre fiyatının 36,23 lira olduğu şu günlerde, benzinin litresi ortalama 35,26 lira seviyesinde satışa sunulmaktadır. İstanbul'da ise motorin litre fiyatı 35,54 liradan satılırken, benzinin litresi ortalama 34,50 lira civarında bulunmaktadır.