İŞTE ARAÇ SAHİPLERİNİN MERAK ETTİĞİ O LİSTE
0-1300 motor
- Taşıt değeri 180 bin 600 liraya kadar
- 1-3 yaş - 3359 TL
- 4-6 yaş - 2343 TL
- 7-11 yaş - 1308 TL
- 12-15 yaş - 987 TL
- 16 yaş ve üstü - 347 TL
0-1300 motor
- Taşıt değeri 180 bin 600 - 316.400 lira arası
- 1-3 yaş - 3692 TL
- 4-6 yaş - 2576 TL
- 7-11 yaş - 1437 TL
- 12-15 yaş - 1088 TL
- 16 yaş ve üstü - 383 TL
0-1300 motor
- Taşıt değeri 316.400 lira ve üstü
- 1-3 yaş - 4032 TL
- 4-6 yaş - 2809 TL
- 7-11 yaş - 1573 TL
- 12-15 yaş - 1188 TL
- 16 yaş ve üstü - 413 TL
1301-1600 motor
- Taşıt değeri 180 bin 600 liraya kadar
- 1-3 yaş - 5851 TL
- 4-6 yaş - 4387 TL
- 7-11 yaş - 2544 TL
- 12-15 yaş - 1798 TL
- 16 yaş ve üstü - 690 TL
1301-1600 motor
Taşıt değeri 180 bin 600 - 316.400 lira arası
- 1-3 yaş - 6439 TL
- 4-6 yaş - 4828 TL
- 7-11 yaş - 2801 TL
- 12-15 yaş - 1972 TL
- 16 yaş ve üstü - 754 TL
1301-1600 motor
- Taşıt değeri 316.400 lira ve üstü
- 1-3 yaş - 7026 TL
- 4-6 yaş - 5265 TL
- 7-11 yaş - 3050 TL
- 12-15 yaş - 2153 TL
- 16 yaş ve üstü - 823 TL
1601-1800 motor
- Taşıt değeri 452 bin 800 lirayı aşmayanlar
- 1-3 yaş - 11.374 TL
- 4-6 yaş - 8894 TL
- 7-11 yaş - 5227 TL
- 12-15 yaş - 3189 TL
- 16 yaş ve üstü - 1235 TL
1601-1800 motor
- Taşıt değeri 452 bin 800 lirayı aşanlar
- 1-3 yaş - 12413 TL
- 4-6 yaş - 9697 TL
- 7-11 yaş - 5710 TL
- 12-15 yaş - 3484 TL
- 16 yaş ve üstü - 1348 TL
1801-2000 motor
- Taşıt değeri 452 bin 800 lirayı aşmayanlar
- 1-3 yaş - 17920 TL
- 4-6 yaş - 13800 TL
- 7-11 yaş - 8111 TL
- 12-15 yaş - 4828 TL
- 16 yaş ve üstü - 1898 TL
1801-2000 motor
- Taşıt değeri 452 bin 800 lirayı aşanlar
- 1-3 yaş - 19553 TL
- 4-6 yaş - 15061 TL
- 7-11 yaş - 8848 TL
- 12-15 yaş - 5265 TL
- 16 yaş ve üstü - 2072 TL
2001 - 2500 motor
- Taşıt değeri 565 bin 500 lirayı aşmayanlar
- 1-3 yaş - 26.885 TL
- 4-6 yaş - 19.517 TL
- 7-11 yaş - 12193 TL
- 12-15 yaş - 7282 TL
- 16 yaş ve üstü - 2880 TL
2001 - 2500 motor
- Taşıt değeri 565 bin 500 lira ve üstü
- 1-3 yaş - 29.332 TL
- 4-6 yaş - 21.290 TL
- 7-11 yaş - 13299 TL
- 12-15 yaş - 7948 TL
- 16 yaş ve üstü - 3142 TL
2501 - 3000 motor
- Taşıt değeri 1 milyon 131 bin 800 lirayı aşmayanlar
- 1-3 yaş - 37.485 TL
- 4-6 yaş - 32.615 TL
- 7-11 yaş - 20.373TL
- 12-15 yaş - 10.957 TL
- 16 yaş ve üstü - 4.016 TL
2501 - 3000 motor
- Taşıt değeri 1 milyon 131 bin 800 lirayı aşanlar
- 1-3 yaş - 40.898 TL
- 4-6 yaş - 35.575 TL
- 7-11 yaş - 22.227TL
- 12-15 yaş - 11.955 TL
- 16 yaş ve üstü - 4.383 TL
3001 - 3500 motor
- Taşıt değeri 1 milyon 131 bin 800 lirayı aşmayanlar
- 1-3 yaş - 57.093 TL
- 4-6 yaş - 51.374 TL
- 7-11 yaş - 30.944 TL
- 12-15 yaş - 15.446 TL
- 16 yaş ve üstü - 5.657 TL
3001 - 3500 motor
Taşıt değeri 1 milyon 131 bin 800 lirayı aşanlar
- 1-3 yaş - 62.289 TL
- 4-6 yaş - 56.039 TL
- 7-11 yaş - 33.756TL
- 12-15 yaş - 16.845 TL
- 16 yaş ve üstü - 6.179 TL
4001 motor ve yukarısı
- Taşıt değeri 2 milyon 151 bin 400 lirayı aşmayanlar
- 1-3 yaş -146.932 TL
- 4-6 yaş 110.177 TL
- 7-11 yaş - 65.252TL
- 12-15 yaş - 29.326 TL
- 16 yaş ve üstü - 11.374 TL
4001 motor ve yukarısı
- Taşıt değeri 2 milyon 151 bin 400 lirayı aşanlar
- 1-3 yaş - 160.285 TL
- 4-6 yaş - 120.196 TL
- 7-11 yaş - 71.168TL
- 12-15 yaş - 31.991 TL
- 16 yaş ve üstü - 12.413 TL