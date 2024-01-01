İŞTE ARAÇ SAHİPLERİNİN MERAK ETTİĞİ O LİSTE

0-1300 motor

  • Taşıt değeri 180 bin 600 liraya kadar
  • 1-3 yaş - 3359 TL
  • 4-6 yaş - 2343 TL
  • 7-11 yaş - 1308 TL
  • 12-15 yaş - 987 TL
  • 16 yaş ve üstü - 347 TL

0-1300 motor

  • Taşıt değeri 180 bin 600 - 316.400 lira arası
  • 1-3 yaş - 3692 TL
  • 4-6 yaş - 2576 TL
  • 7-11 yaş - 1437 TL
  • 12-15 yaş - 1088 TL
  • 16 yaş ve üstü - 383 TL

0-1300 motor

  • Taşıt değeri 316.400 lira ve üstü
  • 1-3 yaş - 4032 TL
  • 4-6 yaş - 2809 TL
  • 7-11 yaş - 1573 TL
  • 12-15 yaş - 1188 TL
  • 16 yaş ve üstü - 413 TL

1301-1600 motor

  • Taşıt değeri 180 bin 600 liraya kadar
  • 1-3 yaş - 5851 TL
  • 4-6 yaş - 4387 TL
  • 7-11 yaş - 2544 TL
  • 12-15 yaş - 1798 TL
  • 16 yaş ve üstü - 690 TL

1301-1600 motor

Taşıt değeri 180 bin 600 - 316.400 lira arası

  • 1-3 yaş - 6439 TL
  • 4-6 yaş - 4828 TL
  • 7-11 yaş - 2801 TL
  • 12-15 yaş - 1972 TL
  • 16 yaş ve üstü - 754 TL

1301-1600 motor

  • Taşıt değeri 316.400 lira ve üstü
  • 1-3 yaş - 7026 TL
  • 4-6 yaş - 5265 TL
  • 7-11 yaş - 3050 TL
  • 12-15 yaş - 2153 TL
  • 16 yaş ve üstü - 823 TL

1601-1800 motor

  • Taşıt değeri 452 bin 800 lirayı aşmayanlar
  • 1-3 yaş - 11.374 TL
  • 4-6 yaş - 8894 TL
  • 7-11 yaş - 5227 TL
  • 12-15 yaş - 3189 TL
  • 16 yaş ve üstü - 1235 TL

1601-1800 motor

  • Taşıt değeri 452 bin 800 lirayı aşanlar
  • 1-3 yaş - 12413 TL
  • 4-6 yaş - 9697 TL 
  • 7-11 yaş - 5710 TL
  • 12-15 yaş - 3484 TL
  • 16 yaş ve üstü - 1348 TL

1801-2000 motor

  • Taşıt değeri 452 bin 800 lirayı aşmayanlar
  • 1-3 yaş - 17920 TL
  • 4-6 yaş - 13800 TL
  • 7-11 yaş - 8111 TL
  • 12-15 yaş - 4828 TL
  • 16 yaş ve üstü - 1898 TL

1801-2000 motor

  • Taşıt değeri 452 bin 800 lirayı aşanlar
  • 1-3 yaş - 19553 TL
  • 4-6 yaş - 15061 TL
  • 7-11 yaş - 8848 TL
  • 12-15 yaş - 5265 TL
  • 16 yaş ve üstü - 2072 TL

2001 - 2500 motor

  • Taşıt değeri 565 bin 500 lirayı aşmayanlar
  • 1-3 yaş - 26.885 TL
  • 4-6 yaş - 19.517 TL
  • 7-11 yaş - 12193 TL
  • 12-15 yaş - 7282 TL
  • 16 yaş ve üstü - 2880 TL

2001 - 2500 motor

  • Taşıt değeri 565 bin 500 lira ve üstü
  • 1-3 yaş - 29.332 TL
  • 4-6 yaş - 21.290 TL
  • 7-11 yaş - 13299 TL
  • 12-15 yaş - 7948 TL
  • 16 yaş ve üstü - 3142 TL

2501 - 3000 motor

Ticaret Bakanlığı'ndan yeni düzenleme! 1 Ocak'tan itibaren başlıyor Ticaret Bakanlığı'ndan yeni düzenleme! 1 Ocak'tan itibaren başlıyor
  • Taşıt değeri 1 milyon 131 bin 800 lirayı aşmayanlar
  • 1-3 yaş - 37.485 TL
  • 4-6 yaş - 32.615 TL
  • 7-11 yaş - 20.373TL
  • 12-15 yaş - 10.957 TL
  • 16 yaş ve üstü - 4.016 TL

2501 - 3000 motor

  • Taşıt değeri 1 milyon 131 bin 800 lirayı aşanlar
  • 1-3 yaş - 40.898 TL
  • 4-6 yaş - 35.575 TL
  • 7-11 yaş - 22.227TL
  • 12-15 yaş - 11.955 TL
  • 16 yaş ve üstü - 4.383 TL

3001 - 3500 motor

  • Taşıt değeri 1 milyon 131 bin 800 lirayı aşmayanlar
  • 1-3 yaş - 57.093 TL
  • 4-6 yaş - 51.374 TL
  • 7-11 yaş - 30.944 TL
  • 12-15 yaş - 15.446 TL
  • 16 yaş ve üstü - 5.657 TL

3001 - 3500 motor

Taşıt değeri 1 milyon 131 bin 800 lirayı aşanlar

  • 1-3 yaş - 62.289 TL
  • 4-6 yaş - 56.039 TL
  • 7-11 yaş - 33.756TL
  • 12-15 yaş - 16.845 TL
  • 16 yaş ve üstü - 6.179 TL

4001 motor ve yukarısı

  • Taşıt değeri 2 milyon 151 bin 400 lirayı aşmayanlar
  • 1-3 yaş -146.932 TL
  • 4-6 yaş 110.177 TL
  • 7-11 yaş - 65.252TL
  • 12-15 yaş - 29.326 TL
  • 16 yaş ve üstü - 11.374 TL

4001 motor ve yukarısı

  • Taşıt değeri 2 milyon 151 bin 400 lirayı aşanlar
  • 1-3 yaş - 160.285 TL
  • 4-6 yaş - 120.196 TL
  • 7-11 yaş - 71.168TL
  • 12-15 yaş - 31.991 TL
  • 16 yaş ve üstü - 12.413 TL
Kaynak: HABER MERKEZİ