Süleymaniye Mahallesi Huzur Sokak üzerinde otomobil ile motosikletin karıştığı kaza da 1 kişi yaralandı. Yaralıya ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı.

Edinilen bilgiye göre Süleymaniye Mahallesi Huzur Sokak üzerinde seyir halinde olan Emrah Ç. yonetimindeki 16 J 9348 plakalı otomobil Ali Gülerer Sokağa dönüş yapmak istediği sırada arkasından seyir halinde olan Murat Ş. (19) yönetimindeki 16 AJN 729 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi sokak üzerinde bulunan vatandaşlar yaptı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralı genç ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.