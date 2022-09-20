İnegöl'de polisin dur ihtarına uymayıp kaçan motosikletli şüpheli, 5 kilometrelik kovalamaca sonucu yakalandı. Şüpheli Atakan D.(22) mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay bugün 12.00 sıralarında İnegöl Devlet Hastanesi otoparkın da meydana geldi. Mustafa Kızılaslan'a ait 16 ABP 539 plakalı motosiklet, bir şüpheli şahıs tarafından düz kontak marifetiyle çalındı. İnegöl Devlet Hastanesinde görevli olan Motosikletin sahibi Kılıçaslan, motosikletini bıraktığı yerde bulamayınca polis merkezine giderek başvuruda bulundu. Olaydan 10 saat sonra Turgutalp Mahallesi Kemalettin Samipaşa Caddesi üzerinde devriye atan Yunus ekipleri, plakasız motosikletin sürücüsünü durdurmak istediler. Polisin dur ihtarına uymayan şüpheli, hızla kaçmaya başladı. Yaklaşık 5 kilometre kovalamaca sonucu motosikletin sürücüsü şüpheli Atakan D.(22) yakalandı. Şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli Atakan D., "Bir şey yapmadım" dedi. Motosiklet sahibine teslim edildi.

Adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.