İnegöl Emniyet Müdürlüğünde görevli Gece Bekçileri, şüphelendikleri şahısları yakaladılar. Çalıntı motosikletle yakalanan şahıslar gözaltına alındı.

Gece bekçileri, Mahmudiye Mahallesi Spor sokak üzerinde motosikletli 2 şahsın hareketlerinden şüphelendiler. F.Ç. (28) ve M.Z.(18) isimli şahısların yapılan GBT sorgulamalarında aranılan şahıslardan olmadığı anlaşıldı. Şahısların yanlarında bulunduğu 41 SL 099 Plakalı Küba marka siyah renkli motosikleti çaldıklarını beyan eden 2 şahıs gözaltına alınırken, çalıntı motosiklet çekici yardımıyla karakola çekildi.