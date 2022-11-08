Mahmudiye mahallesi Mobilya Sanayinde meydana gelen motosiklet hırsızlığı kameraya saniye saniye yansıdı.
Olay dün Mahmudiye mahallesi 18. Mobilya Sokakta meydana geldi. Otomobil ile sokağa gelen 2 şüpheliden biri araçtan inip, motosikleti çalıştırmaya çalıştı. Dakikalar sonucunda ömer Aslanhan'a ait motosikleti çalıştıran şüpheli hızla kaçarak kayıplara karıştı. Otomobildeki şüpheli dw aracıyla hızla uzaklaştı. Hırsızlık anı işyerinin güvenlik kamelarına saniye saniye yansıdı.
Polis şüphelilerin peşine düştü.