Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde motosiklet sürücüsü kamyonete yandan çarparak altına girdi. Sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, Uzunköprü ilçesinde saat 20.50 sıralarında 19 Mayıs Caddesi’nde meydana geldi. 34 FKV 504 plakalı motosiklet sürücüsü, 19 Mayıs Caddesi üzerinde seyir halinde iken ana yola çıkış yapmak isteyen 59 LD 613 plakalı kamyonete yandan çarptı. Sürücünün atladığı motosikletin ön tekeri kamyonetin altına girdi. Motosiklet sürücüsü, motosikletten atlayarak kurtulduğunu belirterek kamyonet şoförünün hatalı olduğunu ileri sürdü. Kaza sonrası olay yerine gelen polis ekipleri, bölgede bulunan MOBESE kamerasını incelemek için sürücüleri emniyete götürdü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.