Edinilen bilgiye göre, kaza Çanakkale Yolu Caddesi’nde meydana geldi. Bayram K. (45), idaresindeki 10 AJE 331 plakalı otomobille Barbaros Caddesi kavşağında sola dönüş yapmak isterken, Semih A. (33) yönetimindeki 10 AJB 895 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Kaskı parçalanan ve bilinci kapalı olduğu ileri sürülen Semih A., 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra özel hastanede tedavi altına alındı. Kazayla ilgili polisin incelemesi sürüyor.

Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.