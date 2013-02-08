Mahmudiye mahallesi

Mahmudiye mahallesi Anafartalar caddesi üzeri Müşerref-Muzaffer Samda İlk ve Ortaokulu kavşağında meydana gelen kazada, motosiklet park halindeki otomobile arkadan çarptı, bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre dün saat 13.00 sıralarında Anafartalar caddesi üzerinde, Emniyet Müdürlüğü ve Fatih Camii kavşağı istikametinden, Ertuğrulgazi caddesi istikametine gitmekte olan 20 yaşındaki sürücü Ahmet Ş.’nin yönetimindeki tescilsiz motosiklet, Samda kavşağını geçtikten sonra direksiyon hakimiyetini kaybederek, yolun sağında park halinde olan 16 PU 023 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobile çarpıp yere düşerek yaralanan genç motosiklet sürücüsü, olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansındaki sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi acil servisine getirildi.

Kafasından yaralanan genç sürücü, Acil Servisteki tedavinin ardından kısa bir süre müşahede altında tutulduktan sonra taburcu edildi. Kaza ile alakalı tahkikatın sürdüğü bildirildi.