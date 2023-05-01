Motosiklet tutkunlarının buluşma noktası Motobike İstanbul 2023 kapılarını açtı.İSTANBUL (İGFA) - Motosiklet sektöründe 90’dan fazla ürün seçeneğiyle en geniş ürün gamına sahip olan ve fuarın ana sponsoru konumundaki Motul'ün Türkiye Satış Direktörü Kerem Oyılmaz, Motobike İstanbul 2023'ün açılış töreninde, tüm krizlere ve zorluklara rağmen motosiklet pazarının istikrarlı şekilde büyüyeceğini duyurdu.

“Tüm krizlere ve zorluklara karşın Türkiye motosiklet pazarı istikrarlı şekilde büyümeye devam ediyor" diyen Oyılmaz, "Pandemi sonrasında ortaya çıkan bireysel ulaşım aracı ihtiyacı, moto kurye servislerinin artışı, ulaşım ve otomobil maliyetlerinin yükselmesi motosiklete olan ilgiyi her geçen gün artırıyor. Artan motosiklet popülasyonu servis ihtiyacını ve yüksek performanslı, uzun vadede güvenlik ve düşük maliyet sağlayan satış sonrası ürünleri ihtiyacını da beraberinde getiriyor. 4 milyon adedi aşan ve yaş ortalaması 5,8 olan bir motosiklet parkımız var. Bu da bakım ve onarım ihtiyacını beraberinde getiriyor. Türkiye pazarını önemsiyoruz ve yatırımlarımızı sürdürmeye devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.