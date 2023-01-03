Orhaniye Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde servis aracı, otomobil ve motosikletin karıştığı kaza da 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Orhaniye Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde seyir halinde olan Faruk A. yönetimindeki 16 S 6275 plakalı servis aracına Fidanlık sokağa dönüş yapmak istediği sırada arkasından seyir halinde olan Omran S.(25) yönetimindeki 16 AC 1796 plakalı motosiklet çarptı. Direksiyon hakimiyeti kaybolan motosiklet sokak üzerinde park halinde olan 41 K 2237 plakalı otomobile çarparak durabildi. Kaza sonucu yere düşerek yaralanan motosiklet sürücüsü haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 acil servis ambulansıyla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.