Süleymaniye Mahallesinde meydana gelen kazada otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Kaza Süleymaniye Mahallesi Rustavi sokakta meydana geldi. Sokakta seyir halinde olan sürücü Recep Arda Ç.(18) yönetimindeki 16 AND 023 plakalı motosiklet, sokakta seyir halindeyken U dönüşü yapan sürücü Mahmut K.(45) yönetimindeki 16 KEN 58 plakalı otomobile yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.