Tekirdağ’da polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurdukları motosikletin sürücüsünün üzerinden kokain maddesi çıktı.

Edinilen bilgiler göre, Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Ekiplerince yapılan saha çalışmalarında İstanbul Caddesi üzerinde plakasız motosiklet durduruldu. H.İ.K. isimli motosiklet sürücüsünün hareketlerinden şüphelenen ekiplerin, yaptığı kontrollerde motosikletin motor ve şase numaraları üzerinde oynama yapıldığı görülerek, şüphelinin üst aramasında bir miktar taş kokain maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin Yeni Mahalle Polis Karakolundaki işlemleri sürüyor.