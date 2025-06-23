Henüz 6 yaşında olmasına rağmen motor sporlarındaki performansıyla dikkat çeken Zayn’ın, yarış sırasında virajı alamayıp kontrolü kaybettiği ve asfalt zemine savrulduğu görüntüler, babası Kenan Sofuoğlu tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

Kazanın ardından piste koşan ekipler kısa sürede müdahale etti. İlk kontrollerde Zayn’ın genel sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi. Ambulansa alınırken yaşadığı ağrı nedeniyle gözyaşlarına hakim olamayan minik yarışçının, "Beni motosiklete bindirin" sözleri dikkat çekti.

Yaşadığı kazaya rağmen yarıştan vazgeçmeyen Zayn Sofuoğlu, pazar günü gerçekleşen yarışa en son sıradan başladı. Tüm risklere rağmen mücadeleyi bırakmayan küçük sürücü, yarışı birinci sırada tamamladı.

Kenan Sofuoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, oğlunun elindeki ağrıya rağmen pes etmediğini belirterek, kendilerini izlemeye gelen ve destek veren herkese teşekkür etti.