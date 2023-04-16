Balıkesir’in Edremit ilçesinde motosikletin araca arkadan çarptığı kaza saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken nişanlısı olan kadın ise ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza akşam saatlerinde Kadıköy Mahallesi karayolu üzerinde meydana geldi.

Akçay istikametinden Edremit merkez istikametine seyir halinde bulunan Özkan Karamanlı idaresindeki 10 AIH 249 plakalı motosiklet, Emine H.U. idaresindeki 10 AHA 882 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada, motosiklet sürücüsü Özkan Karamanlı (21) olay yerinde hayatını kaybetti. Motosiklet arkasında bulunan ve nişanlısı olduğu ileri sürülen E.K. (16) isimli genç kız ise yakınında bulunan özel hastanede tedavi altına alındı.

Öte yandan kaza anı güvenlik kamarasına saniye saniye yansıdı. Kamerada aracın kısa süreli durduğu ve arkadan gelen motosikletlinin hızla araca çarpması görülüyor.