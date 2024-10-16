Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde karşıdan karşıya geçerken motosikletin çarptığı yaşlı adam ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Mustafakemalpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 14 Eylül Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 77 yaşındaki Y.A.’ya, karşıdan karşıya geçmek isterken A.Z. idaresindeki motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan yaşlı adamın yardımına çevredekiler koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Y.A., Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Beyin kanaması geçirdiği tespit edilen yaşlı adam, Bursa Şehir Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Öte yandan, polis ekiplerince gözaltına alınan motosiklet sürücüsü A.Z., alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.