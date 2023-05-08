Bursa’da motosikletiyle seyir halinde olan sürücü; karşısına çıkan otomobile çarpmamak için frene bastı. Ani frenin etkisiyle yan yatan sürücü dönüş yapan otomobilin altında kalmakta son anda kurtulurken, o anlar bir işyerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde cadde üzerinde seyir halindeki bir motosiklet sürücüsü karşı şeritten gelen otomobilin dönüş yaptığını son anda fark edince frene asıldı. Ani frenin etkisiyle motoruyla birlikte yan yatan sürücü otomobilin altına girmeye ramak kala otomobil sürücüsünün frene basmasıyla durdu. Yaralanan motosikletlinin yardımına otomobil sürücüsü koşarken, durum sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri motosikletliye ilk müdahalede bulunurken, sürücünün kazayı ufak sıyrıklarla atlattığı görüldü. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.