Bursa’da iki hırsız gözüne kestirdikleri motosikleti çalmak için motosikletle geldi. Yanında taşıdıkları demir makası ile zinciri kırıp motosikleti alan hırsızlar kayıplara karışırken, o anlar güvenlik kamerasına takıldı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Musababa Mahallesi’nde meydana geldi. Fırat Yücedağ evinin önüne park ettiği 16 AYL 106 plakalı motosikletini, zincirle bağladı. Fakat bölgede motosikletle gezen 2 hırsız, Yücedağ’ın bağladığı 50 bin lira değerindeki motosikleti gözüne kestirdi. Bir süre motosikletin yanında etrafı kolaçan eden hırsızlar yanlarında taşıdıkları demir makası ile zinciri kırdı. Motosikleti alarak kayıplara karışan şüpheliler güvenlik kamerasına yansırken, mağdur olan Yücedağ motosikletinin bulunması için yetkililerden yardım istedi.