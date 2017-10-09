Edinilen bilgilere göre; Yenice köprülü kavşağı üzerinden İnegöl´e seyir halinde olan sürücü Mücahit Y. yönetimindeki 16 NGF 52 plakalı motosiklete, arkasından gelen henüz sürücüsü ve plakası belirlenemeyen motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisi ile kontrolden çıkan 16 NGF 52 plakalı motosiklet devrildi. Kaza sonucunda sürücü ile arkasında bulunan arkadaşı Ömer E. yaralandı.

Yaralılar kaza yerine çağrılan 112 Acil Servis Ambulansındaki sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi acil servisine götürülerek tedavi altına alındı. Diğer motosikletin sürücüsü kaçarken, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. HABER MERKEZİ