Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 motosiklet çarpıştı. Kaza sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Kozluca Bulvarı üzerinde seyir halinde Semih A. (23) yönetimindeki 16 BEK 862 plakalı motosiklet ile Caner S. (21) yönetimindeki motosiklet çarpıştı. Kaza sonucu motosiklet sürücüleri ile motosiklette yolcu konumunda bulunan Buse B. (22) yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: seher yaşa