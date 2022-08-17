Turgutalp mahallesinde meydana gelen kazada otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza Turgutalp mahallesi Mimar Sinan bulvarı üzerinde meydana geldi. Mimar Sinan bulvarı üzerinde seyir halinde olan sürücü Recep Bahadır T.(18) yönetimindeki 16 APJ 562 plakalı motosiklet, Park yolu caddesinden çıkan sürücü Hicranur T. Yönetimindeki 16 ATK 707 plakalı otomobile yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.