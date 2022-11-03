İnegöl ile Alanyurt'u birbirine bağlayan Köprülü kavşakta meydana gelen kazada hafif ticari araca arkadan çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza İnegöl ile Alanyurt'u birbirine bağlayan Köprülü kavşak üzerinde meydana geldi. Köprülü kavşaktan Bursa istikametine seyir halinde olan sürücü Rahman D. yönetimindeki 16 AJD 27 plakalı motosiklet, önünde seyir halinde olan sürücü Maruf V. yönetimindeki 16 ALH 967 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.